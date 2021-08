I Lakers firmano per un anno Wayne Ellington Jr., ormai ex giocatore di Detroit: come conferma l’agente del giocatore Mark Bartelstein a Yahoo Sports, Ellington Jr. si unirà ai Lakers nella prossima stagione. Con la maglia dei Pistons Wayne Ellington Jr. ha giocato 46 partite registrando una media di 9.6 punti, 1.5 assist e 1.8 rimbalzi.

Free agent guard Wayne Ellington Jr. has reached an agreement with the Los Angeles Lakers on a one-year deal, his agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells @YahooSports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 2, 2021