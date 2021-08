Mercato NBA, Rudy Gay firma con gli Utah Jazz

Rudy Gay ha deciso di proseguire la sua carriera NBA agli Utah Jazz. La franchigia di Salt Lake City ha firmato l’ala piccola con un biennale da 12.1 milioni di dollari (secondo anno in player option, ndr). La notizia è stata riportata da Shams Charania. L’ala 34enne (35 il prossimo 17 agosto), dopo l’avventura ai San Antonio Spurs ha scelto il suo prossimo team. Gli Utah Jazz, arrivati primi nella Western Conference lo scorso anno, con questa mossa allungano la loro panchina e danno quella profondità che è mancata a Utah in questi Playoff.

La scorsa stagione ai San Antonio Spurs metteva di media 11.4 punti, 4.8 rimbalzi e 1.4 assist, giocando 63 partite di cui in una sola è partito in quintetto.

Rudy Gay is signing a two-year, $12.1M deal with the Jazz, with a player option, his agents Raymond Brothers and Sam Permut said. https://t.co/yWjQ9HzQNy

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 3, 2021