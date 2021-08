Mercato NBA, Abdel Nader rifirma per i Phoenix Suns

Nessuna sorpresa nemmeno per Abdel Nader il quale nelle ultime ore — secondo quanto riportato da Shams Charania — si è accordato con i Phoenix Suns per rientrare alla corte di Chris Paul e Devin Booker. Il giocatore firmerà un contratto biennale da circa 4.2 milioni di dollari complessivi.

Nell’ultima stagione Nader, sempre con la maglia di Phoenix, ha viaggiato con una media di 6.7 punti, 2.6 rimbalzi e 0.8 assist a partita.

Suns free agent Abdel Nader has agreed to a two-year, $4.2 million deal to return to Phoenix, his agent Cervando Tejeda tells @TheAthletic @Stadium.

