Mercato NBA, Nicolas Batum resta ai Los Angeles Clippers: biennale per lui

Dopo aver raggiunto le finali di conference nell’ultima stagione i Los Angeles Clippers vogliono tentare di nuovo l’assalto al titolo NBA. In attesa di conoscere il futuro di Kawhi Leonard, la franchigia ha trovato l’accordo per riportare ad L.A. Nicolas Batum, che resterà ai Clippers per altri due anni. La conferma arriva da Shams Charania di The Athletic.

Free agent Nicolas Batum has agreed to a two-year deal to return to the Los Angeles Clippers, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 3, 2021

