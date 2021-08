Mercato NBA, Derrick Rose rifirma con i New York Knicks: il nuovo contratto

Dopo Alec Burks e Nerlens Noel, i New York Knicks hanno deciso di trattenere nella Grande Mela anche Derrick Rose. L’ex MVP della lega si è infatti accordato sulla base di un nuovo triennale da 43 milioni di dollari complessivi. Il giocatore è stato fondamentale nel nuovo contesto studiato da Tom Thibodeau, suo ex allenatore ai tempi di Chicago.

D-Rose avrà il compito di supportare nuovamente il backcourt della squadra che potrà contare anche sull’apporto di Evan Fournier: il francese ha deciso di firmare con i Knicks un contratto quadriennale da 78 milioni di dollari. I giochi sono fatti in casa New York. Se in bene o in male ce lo dirà solo il tempo.