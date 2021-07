Mercato NBA, Kelly Oubre Jr : “Starei benissimo a New York”

Dopo una stagione altalenante dal punto di vista dell’impiego e della produzione statistica con la maglia dei Golden State Warriors, Kelly Oubre Jr esplorerà la prossima sessione di mercato in qualità di free agent ed una sua dipartita dalla Baia sembra sempre più probabile.

A questo riguardo, intervenuto nel corso del podcast The Putback di SNY, l’ex giocatore di Kansas ha parlato del suo futuro, soffermandosi in particolare sulla possibilità di unirsi ai New York Knicks e giocare al Madison Square Garden:

”Vorrei giocare in una franchigia ambiziosa, formata da professionisti esemplari e determinati a remare nella medesima direzione. Dal punto di vista tattico, mi sento a mio agio quando si difende forte sulla palla e sulle linee di passaggio, creando tante occasioni in contropiede. Ho sentito tante voci di mercato sul mio conto e, se dovessi esprimere una preferenza, non esiterei a citare i Knicks. La franchigia è in forte crescita, Randle è divenuto una stella e RJ Barrett sarà uno dei migliori attaccanti della lega tra qualche anno. Parliamo di un gruppo unitissimo, di una tifoseria pretenziosa ma impareggiabile e del palazzetto più famoso al mondo. In conclusione, mi troverei benissimo a New York”.

