NBA, i Suns tremano: Scott Foster arbitrerà Gara 6

Fra poche ore i Phoenix Suns e i Milwaukee Bucks scenderanno in campo per Gara 6 delle NBA Finals. La franchigia del Wisconsin conduce per tre partite a due e la prossima in casa potrebbe essere quella decisiva. I Suns sono chiamati a compiere un’impresa per forzare la serie a Gara 7.

Inoltre, a causa di un’indiscrezione rivelata dal giornalista di The Arizona Republic Kent Somers, i tifosi dei Suns sarebbero in grande agitazione. Infatti l’arbitro designato per dirigere la gara sarà Scott Foster. Ecco quanto annunciato:

I fan della franchigia dell’Arizona sono in apprensione, in quanto Chris Paul non ha mai vinto una gara di Playoff arbitrata da Foster. Già in occasione della sconfitta della sua squadra in Gara 3 contro i Los Angeles Lakers durante il primo turno dei playoff, Paul aveva criticato Foster per il suo arbitraggio. In particolare, il record negativo è alquanto impressionante: 0-12.

Referees for Game 6 of the NBA Finals: • Scott Foster

• Eric Lewis

• Tony Brothers Chris Paul and the Suns not gonna be happy when they see this 😅 pic.twitter.com/ETu2UHBkXr — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 20, 2021

In ogni caso, è chiaramente improbabile che i Suns si lascino abbattere da questo dettaglio, frutto di una curiosa casualità. Il loro obiettivo è quello di espugnare e Milwaukee e giocare la gara decisiva per il titolo in quel di Phoenix.

