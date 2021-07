NBA, Chris Paul deciso: “Dobbiamo vincere la partita di domani”

In Gara 4 i Phoenix Suns hanno avuto un’occasione d’oro per tentare di vincere nuovamente sulla scia di un infermabile Devin Booker da 42 punti. Se il 24enne ha disputato una partita decisamente positiva, purtroppo lo stesso non si può dire per il compagno di squadra Chris Paul. Il veterano, infatti, ha segnato solamente 10 punti tirando con il 5/13 dal campo, come se non bastasse ha registrato anche 5 palle perse, di cui due decisive nei minuti finali del match.

In merito alla sua prestazione, CP3 ha dichiarato:

“È qualcosa su cui non mi soffermo. Anche se è un’anomalia, succede. Ho perso la palla molte volte prima. Il fatto che io perda queste palle non ci dà abbastanza tiri per vincere. Devo correggere questa cosa. Troverò una soluzione”.

C’è chi pensa che il calo di intensità dell’ex Oklahoma City Thunder sia dovuto all’infortunio alla mano destra procuratosi al termine della serie contro i Los Angeles Clippers, ma Chris Paul ha rassicurato che in realtà non ha creato grossi problemi. La conferma è arrivata anche da coach Monty Williams:

“Sì, sta bene. In questo momento è molto concentrato, quasi ostinato su tutto. Mi trovo in difficoltà quando non posso aiutarlo. Questo è ciò di cui abbiamo parlato negli ultimi due giorni. Ma Chris sta bene, vuole vincere”.

Nelle prime due partite della serie contro i Milwaukee Bucks, CP3 ha registrato una media di 27.5 punti e 9.5 assist, mentre nel giocare fuori casa ha confermato una media di 14.5 punti e 8 assist. Dati che dimostrano quanto può essere grande l’impatto dell’arena e dei tifosi sui giocatori e l’esito della partita.

Gara 5 si giocherà a Phoenix alle ore 03:00 italiane, chiaramente ora la tensione comincia a salire e coach Williams lo sa bene:

“Siamo concentrati sul nostro lavoro. Sappiamo cosa c’è di fronte a noi, ma sappiamo anche di avere Chris Paul. Tutti qui l’hanno visto. Non c’è persona nel nostro spogliatoio che non si aspetti che scenda in campo e giochi molto bene nella prossima partita. Lui e molto molto concentrato”.

E parole di incoraggiamento arrivano anche dal leader CP3:

“Odio i tempi duri, che non passano mai, ma funziona così. Abbiamo avuto momenti molto più semplici, ma uno sweep sarebbe stato troppo facile. Ecco perché ci sono 7 partite. Questa è la finale. Dobbiamo proteggere il nostro campo e vincere la partita di domani”.

