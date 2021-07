NBA Finals, Monty Williams: “L’infortunio di Saric mi ha spezzato il cuore”

Nella mattina americana è andato in scena il classico media day post Gara 1 tra Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. Uno dei primi a presentarsi ai microfoni dei giornalisti è stato Monty Williams – coach della compagine dell’Arizona – il quale è stato subito incalzato riguardo l’annuncio del grave infortunio occorso a Dario Saric:

“Come lo sapete? È una notizia che ti spezza il cuore. Dario lo conosco bene, l’ho allenato due volte di cui la prima a Philly e poi ho avuto la chance di averlo qui a Suns dove riassume la filosofia della nostra pallacanestro. Dario è un lavoratore, un ragazzo incredibile… non vedeva l’ora di giocare queste Finals. In Gara 1 ha giocato un paio di minuti e ha subìto un infortunio di quel tipo… è stata dura stamattina parlare con il mio staff e scoprire cosa stava succedendo. Ho parlato con lui e ovviamente era scioccato dalla situazione. Ho chiesto alla squadra di stargli vicino. So che tornerà e sarà un giocatore ancora migliore.”

Poi, gli è stato fatto notare come il processo di crescita dei giovani in roster stia restituendo frutti vedendo il percorso di Phoenix fino alle Finals. Merito dei veterani della squadra, sempre più guide del gruppo:

Quindi, coach Williams ha parlato degli aspetti positivi di questo inizio di NBA Finals 2021:

“Vincere la prima in casa è stato certamente qualcosa di positivo, non tanto per la W in sé, ma quanto per la mentalità vista dai ragazzi. Non ci siamo mai accontentati durante il match. Stamattina durante la riunione di squadra, poi, abbiamo analizzato alcuni dettagli da sistemare per i prossimi appuntamento. Abbiamo avuto il giusto mindset per affrontare questo inizio serie.”