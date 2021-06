NBA, Patrick Beverley non alza bandiera bianca: “Noi dei Clippers non molliamo mai”

I Los Angeles Clippers si trovano sotto 2-0 nelle Western Conference Finals contro i Phoenix Suns. La sconfitta della notte arrivata grazie alla giocata vincente di DeAndre Ayton all’ultimo respiro, sarà difficile da digerire per la franchigia californiana. Tuttavia, i Clippers sono stati in grado di rimontare per ben due volte uno svantaggio di due a zero in questi Playoff – trattasi di un record nella storia della NBA stessa – sia contro i Dallas Mavericks che contro gli Utah Jazz. A questo proposito si è espressa la guardia Patrick Beverley:

“Sicuramente sarà un’impresa molto difficile da portare a termine. Nonostante ciò, ho avuto la fortuna di giocare molte partite in questa lega e so che la serie è ancora lunga.”

Il giocatore ha poi proseguito:

“La sconfitta è molto dura da digerire per come si sono messe le cose durante la partita, ma il nostro gruppo è eccezionale. Non molliamo mai. Più volte siamo stati messi alle corde, ma ci siamo sempre rialzati alla grande.”

Beverley ha messo a segno sei punti e quattro rimbalzi nella sconfitta, ma come al solito non è mancato il suo grande apporto difensivo. Staremo a vedere se i Clippers riusciranno a compiere l’impresa come nelle due precedenti occasioni.

