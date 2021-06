NBA, Donovan Mitchell da 45 punti piega i Clippers: “Ringrazio D-Wade”

Nella vittoria della notte degli Utah Jazz contro i Los Angeles Clippers in Gara 1 c’è tanto di Donovan Mitchell. Sotto i cori “MVP! MVP” dei tifosi locali, il playmaker si è scatenato terminando il match con 45 punti – 16 dei quali arrivati nel terzo quarto – in 37 minuti di permanenza sul parquet. Nel post-partita, Mitchell ha commentato la vittoria in questa maniera:

Nel corso della serata lo abbiamo visto chiacchierare più volte con Dwyane Wade, divenuto da poco proprietario di minoranza dei Jazz:

“Sì, mi ha detto quello che ha visto durante la partita e in cosa poter migliorare. È fantastico avere qualcuno – che è come un fratello per me in campo – far parte di questa organizzazione e cercare di aiutarmi per trovare modi per fare meglio durante una partita. E non aiuta solo me, ma tutta la squadra: questa è la cosa più importante. Sono felice della sua presenza, anche perché altri nella lega non possono avere questo tipo di sostegno da parte di un giocatore di quel tipo.”