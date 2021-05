NBA, Makur Maker si dichiara eleggibile al Draft 2021

Il Draft 2021, che avrà luogo il prossimo 29 luglio, si arricchisce di un pezzo interessante. Makur Maker, secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, si dichiara eleggibile per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

ESPN Sources: Howard University's Makur Maker — the highest-rated prospect to sign with an HBCU — is declaring for the 2021 NBA Draft. Maker won't sign with an agent, keeping options open. https://t.co/wP9VRLxmhL

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 28, 2021