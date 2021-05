NBA, Ja Morant trascina Memphis: “Mi piace quando mi mettono pressione!”

I Memphis Grizzlies nella notte si sono ufficialmente qualificati ai Playoff 2021 con l’ottavo seed. Tutto questo ai danni di Golden State, eliminata nell’ultimo atto del torneo Play-In. La compagine del Tennessee ritrova la postseason dopo tre anni di assenza, con Ja Morant che sembra essere a tutti gli effetti la guida su cui Memphis deve poggiarsi. Il play ha terminato la gara contro gli Warriors con 35 punti, 6 assist, 6 rimbalzi e due pesantissimi tiri realizzati nell’ultimo minuto di gioco. Queste le parole del nativo della Carolina del Sud:

“È stata una vittoria pazzesca, ma è per questo che lavoriamo. L’anno scorso ci eravamo andati molto vicini. Subito dopo la nostra sconfitta nella passata stagione, ci siamo parlati: sapevamo cosa volevamo ottenere in questa annata. Quindi non posso dire che siamo sorpresi di essere lì perché abbiamo lavorato duramente per questo. Sappiamo che il lavoro non è finito. Sì, abbiamo festeggiato questa vittoria, ma non è per questo che riteniamo di aver finito il nostro compito, sappiamo che dovremo rimettere a fuoco immediatamente la situazione per giocare contro Utah.”

Poi, un commento sugli ultimi floater messi a segno:

“Questi sono i tiri che voglio fare, mi piace quando la pressione è su di me, mi serve per alzare il mio livello di gioco. Ho tutta la fiducia del mondo quando si tratta di gestire questa situazione. Alla fine della partita l’allenatore ha chiamato uno schema diverso, ma gli ho detto che volevo gestire la pressione dell’ultima giocata. Poi, è chiaro, senza i miei compagni di squadra non mi sarei trovato in questa posizione.”

Secondo le statistiche, Memphis sarà anche la squadra “più giovane” ad affrontare i Playoff negli ultimi 10 anni:

“Scendiamo in campo sapendo di essere una squadra giovane, però abbiamo alcuni veterani che ci allenano e per noi sono leader. E anch’io, come leader, devo essere in grado di fare il mio lavoro. Certo, questa è la mia prima partecipazione ai Playoff ma abbiamo giocatori che hanno esperienza postseason e ci aiuteranno, sanno cosa ci spetterà.”

Il primo appuntamento della serie contro i Jazz andrà in scena nella notte tra domenica e lunedì alle ore 3.30.

Leggi Anche

Play-in NBA: Golden State crolla all’overtime, Memphis si prende i Playoff

NBA, Stephen Curry commenta l’eliminazione ai Play-In

Programmazione NBA su Sky: le partite dal 22 al 25 maggio