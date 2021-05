NBA, Kevin Garnett: “Non vedere Kobe sul palco della HOF sarà toccante”

Nella serata americana di domani, 15 maggio 2021, la Basketball Hall of Fame di Springfield accoglierà i membri della classe del 2020, tra i quali spiccano i nomi di Kevin Garnett, Kobe Bryant e Tim Duncan.

Intervistato da Shams Charania, giornalista di The Athletic, Kevin Garnett ha esternato tutta la sua emozione in vista della cerimonia di premiazione:

Prosegue KG:

“Lo stesso discorso può esser fatto per Tim Duncan, persona di intelligenza superiore alla media. Sono io ad essere onorato, dal momento che verrò premiato insieme a due ragazzi che hanno vinto dieci titoli NBA sommati. Abbiamo combattuto sul parquet per un ventennio da avversari, motivandoci a vicenda nella conquista di premi individuali, All-Star Game ed anelli e, a maggior ragione per noi, non vedere Kobe sul palco sarà toccante. Un doveroso elogio va tributato anche a Tamika Catchings, meritevole di aver conquistato tre ori olimpici ed un titolo WNBA.”