NBA, Steve Nash: “Mike James avrà un ruolo importante”

Arrivato ai Brooklyn Nets dal CSKA Mosca, Mike James non ha alcuna intenzione di sprecare le poche partite previste dal suo attuale 10-day contract.

A questo proposito, nell’ultima gara giocata dai Nets, vinta con il punteggio di 116-103 ai danni dei Toronto Raptors, l’ex playmaker di Milano ha segnato 11 punti, catturato 3 rimbalzi ed offerto 8 assist.

Steve Nash, che ha concesso al nuovo arrivato ben 21 minuti sul parquet durante la suddetta partita, è rimasto favorevolmente colpito dall’attitudine del nativo di Portland. Di seguito, le dichiarazioni del coach canadese, rilasciate al termine dell’incontro:

”Mike è un giocatore al tempo stesso abile tecnicamente ed atletico. Una volta in area, può assorbire i contatti al ferro con grande prontezza, così come è in grado di scaricare a beneficio dei compagni sul perimetro. E’ un valore aggiunto per noi e sono certo che avrà un ruolo importante anche nei Playoff. A Mosca era una stella ed in Eurolega aveva pochi eguali nel suo ruolo. Ora tutto si è ridimensionato, è vero, ma Mike è stato il primo a prenderne atto, dimostrando grande umiltà e professionalità. Quando, alla base del giocatore, c’è una persona intelligente, il compito degli allenatori è più semplice.”

Ecco la risposta del diretto interessato:

”Steve Nash è stato un playmaker di livello assoluto. È un piacere sentire la sua fiducia. Non sono venuto a Brooklyn per completare il roster. In Russia, non passava un possesso senza che la pressione fosse su di me. Anche a causa della mia età, le responsabilità erano divenute insostenibili. Ora la musica è cambiata, dal momento che a Brooklyn giocano tre dei primi dieci giocatori al mondo. Spero di poter giocare sempre almeno 15 minuti a partita, dimostrando di poter offrire tanta qualità in un intervallo di tempo relativamente breve.”