NBA, Mike Malone: “Felice della vittoria però abbiamo concesso troppo”

I Denver Nuggets, con la vittoria di ieri notte, consolidano il loro quarto posto nella Western Conference. Tuttavia, Mike Malone, capo allenatore dei Nuggets, non è troppo soddisfatto della W conquistata sugli Houston Rockets. La sua squadra ha concesso troppo agli avversari e Malone sa perfettamente che se non fosse stato per alcune prestazioni straordinarie – come quelle di Michael Porter Jr. con i suoi 39 punti e PJ Dozier con i suoi 23 punti (tirando 10/13 dal campo) – i Nuggets non sarebbero usciti vincitori dalla partita. Queste le sue dichiarazioni.

“Siamo molto contenti della vittoria. In questa lega nessuna partita è scontata. Possiamo festeggiare per questo, ma dobbiamo guardarci anche allo specchio. Nel secondo tempo abbiamo concesso troppo. Hanno tirato con il 54% nel quarto periodo. Noi nell’ultimo quarto abbiamo perso diversi palloni. Abbiamo molto su cui lavorare, soprattutto in vista delle prossime partite che sono abbastanza impegnative.”

Successivamente Malone si è concentrato sulle ottime prestazioni di alcuni suoi giocatori:

“PJ Dozier ha giocato un’ottima gara da 23 punti e 7 rimbalzi. Era fiducioso e si vedeva. In attacco siamo stati bravi, abbiamo mosso benissimo la palla e abbiamo giocato come una vera squadra. Anche Campazzo è stato ottimo questa sera, tredici assist e una sola palla persa. Non possiamo dimenticarci del career-high e della fantastica prestazione di Michael Porter. Sono tutti fondamentali.”

I Nuggets nel prossimo match sfideranno i Memphis Grizzlies, con l’obiettivo di raggiungere la quarantesima vittoria stagionale.

