NBA, Victor Oladipo: ” A Miami ho ritrovato una cultura vincente”

Victor Oladipo, passato a Miami lo scorso 25 marzo, ha vestito per la prima volta la casacca degli Heat questa notte, dando il proprio contributo alla vittoria ottenuta ai danni dei Golden State Warriors.

Nonostante l’apporto offensivo del giocatore non sia stato indimenticabile – sei punti con 2-8 dal campo –, Oladipo ha impressionato il proprio staff tecnico nella metà campo difensiva, esibendo velocità di piedi, gioco sulle linee di passaggio ed aggressività sui portatori di palla.

Al termine dell’incontro, l’ex giocatore dei Rockets si è detto estremamente soddisfatto della nuova sistemazione, sottolineando la cultura del lavoro e della vittoria che vige da anni alla corte di Pat Riley:

“Giocare a Miami è un onore. In Florida ho ritrovato quella fame di vittorie e quell’abitudine al successo che mi sono sempre mancate in NBA. DeMatha Catholic High School, il liceo che frequentai, e l’Università dell’Indiana sono assimilabili a questa franchigia, dal momento che, in certi contesti, giochi ai massimi livelli anche e soprattutto per onorare una maglia prestigiosa. Sono stato abituato sin da ragazzo a realtà così importanti, di conseguenza non sento timore. Al contrario, questi palcoscenici mi esaltano. Il centro degli allenamenti, la sala dei trofei e gli uffici trasudano successi, come del resto la coesione di questo gruppo, che non ha alcuna intenzione di fallire. Giocare qui è una benedizione.”