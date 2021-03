Risultati NBA: Houston alla 20a sconfitta di fila, Pacers bene con Miami. NOLA ok con Denver

Diverse le partite NBA in orario europeo in questa domenica di marzo, per dare spazio alla consueta March Madness di NCAA che mancava dal 2019 dopo la cancellazione dello scorso anno. Andiamo a vedere i risultati delle partite terminate.

Miami Heat-Indiana Pacers 106-109 OT

Vittoria meritata per gli Indiana Pacers che sul campo di Miami si portano via una W importante in ottica Playoff. Gli ospiti hanno comandato sostanzialmente tutto il match, arrivando a più riprese ad avere un vantaggio quasi in doppia cifra. Il primo tempo si è chiuso +8 a favore di Indiana (57-49 il punteggio).

La compagine di Indianapolis ha poi subìto il rientro degli Heat nel terzo quarto, non riuscendo a realizzare alcun canestro nei primi cinque minuti. I ragazzi di Spoelstra hanno quindi rimesso la testa avanti (57-58), prima di allontanarsi nuovamente verso la fine del periodo a quota -9. Nell’ultimo parziale Miami ha compiuto una rimonta culminata con il pareggio (98-98) a 12 secondi dal termine. Ultimo possesso che non viene convertito in punti per i Pacers e partita che va quindi all’overtime.

Miami comincia subito portandosi a +5 grazie ad una schiacciata in Alley Oop di Adebayo e una bomba di Duncan Robinson, poi però arriva la reazione degli ospiti che rispondono con due bombe di Justin Holiday e maggior precisione al tiro. Con il punteggio sul 109-106 a favore di Indiana, l’ultimo tiro è nelle mani di Butler, il quale sbaglia la sua conclusione da dietro l’arco e condanna gli Heat alla sconfitta. Ben sette giocatori in doppia cifra per i Pacers con Sabonis scorer leader (17 punti e 11 rimbalzi a referto). Per Miami bene Adebayo (29 punti e 10 rimbalzi) e Jimmy Butler (21 punti, 15 rimbalzi e 7 assist).

Video Highlights

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 112-114

La clamorosa emorragia di sconfitte continua senza sosta per i Rockets, i quali nel matinée domenicale hanno ceduto anche di fronte gli Oklahoma City Thunder. La compagine di coach Silas, ad onor del vero, ha dovuto inseguire per tutto il match prima di mettere la testa avanti a 2’46” dalla fine (+1, 109-110). I Thunder, però, hanno mantenuto la calma e gestito una vittoria che li porta in undicesima posizione ad Ovest per una difficile rincorsa Playoff. Per i texani, invece, si tratta della ventesima sconfitta consecutiva e record di 11-30. Sempre più vicini al baratro. Per OKC bene Dort – 23 punti – e Roby – 18 punti. Dall’altra parte da segnalare i 27 di Wood, seguiti da 23 di Oladipo e 24 di Wall.

Video Highlights

Denver Nuggets-NOLA Pelicans 108-113

La maggior freddezza nel finale ha premiato i New Orleans Pelicans i quali hanno vinto un’importante sfida ad Ovest. I ragazzi di Van Gundy hanno avuto la meglio grazie alle belle prestazioni di Brandon Ingram e Zion Williamson – 30 punti a testa – seguiti da Alexander-Walker che ha chiuso con un bottino di 20 punti. Da segnalare anche l’impatto di Hart che dalla panchina ha portato altri 12 punti, insieme a 9 rimbalzi e 6 assist. Dall’altra parte a nulla è servita la tripla doppia di Nikola Jokic da 29 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Con questa sconfitta Denver scende in sesta posizione con un record di 25-17, appena dietro ai Portland Trail Blazers fermi a 25-16. NOLA, invece, si trova in dodicesima posizione con un record di 18-24.

Video Highlights