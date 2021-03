Mercato NBA, i Lakers non firmeranno Damian Jones per il resto della stagione

Sembra già arrivata al termine l’avventura in gialloviola per Damian Jones. Secondo indiscrezioni infatti i Los Angeles Lakers non sono intenzionati a firmare il centro per il resto della stagione, nonostante le buone prestazioni fatte registrare allo Staples Center. In otto partite (sei delle quali nel quintetto titolare) Jones ha mantenuto una media di 5.4 punti e 3.3 rimbalzi in 14 minuti di gioco, garantendo anche una discreta presenza difensiva.

Sources say the Lakers are not re-signing center Damian Jones for the rest of the season after his second 10-day contract expired. Jones has been a fill-in starter and played well, but hard cap, roster limitations win out in the end.

— Dan Woike (@DanWoikeSports) March 21, 2021