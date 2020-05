The Last Dance è il documentario più visto di sempre di ESPN

Con la nona e la decima puntata si conclude ufficialmente The Last Dance, la serie tv che racconta la carriera di Michael Jordan e i Chicago Bulls fino alla corsa finale del sesto titolo NBA nella stagione 1997-1998.

Sono 5.6 milioni i telespettatori medi che hanno visto le puntate, dati che evidenziano la popolarità e l’efficacia che ha avuto la serie verso i suoi utenti.

Stando ai dati, The Last Dance è ufficialmente la serie più vista di sempre su ESPN. Il primato apparteneva a You don’t know Bo, la serie tv sul leggendario campione di baseball e football Bo Jackson, ma con una media di “soli” 3.6 milioni di telespettatori è stato facilmente superato dai racconti di MJ e i suoi familiari, amici, compagni di squadra e componenti dello staff.

The Last Dance è senza dubbio una serie tv da guardare assolutamente per tutti gli appassionati di pallacanestro e non solo. Numerosi retroscena, le testimonianze dei protagonisti e parecchi video inediti caratterizzano tutte e 10 le puntate, da osservare attentamente e ricordare, perché di tali prodezze, è stato capace solo Michael Jeffrey Jordan.

