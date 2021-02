Si pronuncia Ray Allen sul chi è il G.O.A.T. e il miglior tiratore da tre punti

“Penso che quando parli di tiratori bisogna impostare delle categorie. Steph è in una categoria a parte per il modo in cui gioca. Quando penso a un giocatore che deve solo pensare a tirare mi viene in mente qualcuno come Klay Thompson. Lui ha un gioco più simile al mio e a quello di Reggie Miller, sfruttando i momenti senza palla. Steph, invece, è più sulla palla, un playmaker che deve pensare anche a tirare”.

Poi ha continuato:

“Se guardo Reggie Miller e a quello che ha fatto… Per me è sempre stato un giocatore da ammirare, incredibile per come svolge il suo lavoro. Quindi tutto sommato penso che Miller sia il GOAT del tiro da tre punti, non solo per come imposta il gioco ma anche per come lo applica. Senza di lui non sarei mai stato il giocatore che sono diventato”.