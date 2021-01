La NBPA crea 450 divise speciali in ricordo di Kobe Bryant

I modi per onorare e ricordare Kobe Bryant sono tantissimi, testimonianza di quanto la memoria del Mamba sia qualcosa di estremamente importante per tutti gli addetti ai lavori, dai giocatori ai tifosi.

Anche l’associazione giocatori, la NBPA, ha voluto esprimere a suo modo tutto l’affetto per il compianto Kobe. Non potrebbe essere altrimenti, visto che all’interno della stessa associazione ci sono tantissimi giocatori che, nella loro carriera, hanno affrontato Bryant, ne sono stati compagni e grandi amici.

Proprio per onorare il legame di spogliatoio, per ricordare la competitività tipica di Kobe, la NBPA ha deciso di commissionare la creazione di 450 divise speciali. Queste divise potranno essere ottenute solamente dai giocatori presenti a roster nello scorso finale di stagione.

In honor of the first anniversary of the loss of Kobe, the NBPA commissioned 450 custom jerseys to both celebrate his legacy and acknowledge the unique brotherhood the players shared. The jersey is a symbol of our unity and commitment to carry on Kobe’s legacy.

