NBA, Kevin Durant non sarà in campo stanotte contro i Cavs

Kevin Durant, originariamente ritenuto “in dubbio” per la partita di questa notte contro i Cleveland Cavaliers, non calcherà il parquet della Rocket Mortgage FieldHouse di Cleveland a causa di un affaticamento tendineo riguardante il tallone.

Kevin Durant is out tonight against the Cavaliers, the team says.

Durant played over 50 minutes on Wednesday against Cleveland. This is also the first night of a back-to-back, with the Nets scheduled to play the Heat on Saturday.

— Malika Andrews (@malika_andrews) January 22, 2021