Mercato NBA, Alex Len firma con i Washington Wizards

L’inizio di stagione complicato dai casi Covid-19, dagli infortuni e da un roster che fatica a trovare intesa così come continuità di gioco, ha costretto i Washington Wizards a pescare dalla free agency per rinforzare il reparto lunghi, ridotto all’osso dopo l’ultimo infortunio occorso a Thomas Bryant.

Nella capitale è infatti arrivato Alex Len, tagliato pochi giorni fa dai Toronto Raptors, il quale ha firmato un contratto di un anno dopo aver valutato altre proposte sul tavolo. A riportare la notizia, come spesso accade, è Shams Charania di The Athletic.

Free agent center Alex Len has agreed to a one-year deal with the Washington Wizards, sources tell @TheAthletic @Stadium. After clearing waivers, Len had multiple suitors and chose opportunity with Wizards, who needed depth in frontcourt. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 22, 2021

Il lungo ucraino, alla sua ottava stagione in NBA, è in grado di dare agli Wizards un buon apporto a rimbalzo anche in pochi minuti (6 rimbalzi di media in carriera in meno di 20 minuti giocati per gara) e può essere utile per aprire il campo, lasciando l’area libera per le penetrazioni di Westbrook e Beal. Quando torneranno a disposizione.

