Le Scarpe da Basket Jordan migliori di sempre

Quali sono le migliori Scarpe Basket Jordan? Poche cose esprimono sugli appassionati di pallacanestro una fascinazione pari a quella del Brand Air Jordan. Un marchio di assoluto culto, nato nel 1984 dalla genialità e dalla competenza di casa Nike, che ormai da quasi 40 anni è garanzia di qualità e modelli leggendari, di bellezza e di quel filino di swag che non può e non deve mai mancare sui campi da basket.

La bellezza del logo del jumpman ritraente la silhouette di His Airness, le storie legate alla connessione tra il marchio e Michael Jordan e la NBA, la stupefacente espansione degli ultimi anni anche all’interno di altri ambiti sportivi (dal football americano al pugilato, passando per il calcio) sono tutti elementi che hanno contribuito alla nascita di un mito.

Un mito che noi oggi vogliamo analizzare per voi in chiave cestistica, proponendovi un approfondimento su quelle che, secondo noi, sono alcune tre le scarpe da basket griffate Jordan più belle di sempre ancora disponibili sul mercato.

Scarpe Air Jordan: le più famose di sempre

Quella che vedrete qui è una raccolta dei prodotti attualmente disponibili sui vari shop, ma è giusto segnalare che esistono molteplici versioni delle scarpe Jordan. Personalmente ci siamo concentrati sulle più famose, spiegando caratteristiche e qualità di ogni calzatura. Ovviamente, chiudendo con le famosissime Air Jordan 1, un must per tutti gli appassionati di basket e del brand Jordan.

AIR JORDAN 7 RETRO GC

Partiamo subito con quello che, secondo noi, è un assoluto capolavoro.

Le Air Jordan 7 Retro GC sono un modello mescola più influenze con uno stile unico e iper riconoscibile: oltre a richiamare con grande forza i design tipici degli anni ’90, tanto cari al brand Jordan, queste scarpe rievocano anche la tradizione cinese grazie alla lavorazione presente sul lato interno delle scarpe, sul retro del tallone e sulla linguetta: tanto l’ideogramma quanto le decorazioni coloratissime che richiamano il tradizionale drago cinese sono delle assolute chicche, realizzate di materiali di eccellente livello .

Sono praticamente un pezzo da collezione ma non preoccupatevi: l’ammortizzazione Nike Air vi consentirà di essere reattivi anche calzandole su un campo da basket.

AIR JORDAN 6 RETRO HARE

Altro giro, altro tuffo nei ricordi made in Jordan: questa splendida scarpa ispirata alla iconica linea di abbigliamento Hare Jordan e nello specifico alla collaborazione tra Bugs Bunny e Jordan in Space Jam sono un’assoluta perla. Malgrado il colore dominante sia quello della pelle bianca, i dettagli beige, magenta, verdi, senape e neri conferiscono alla scarpa un look unico.

In più si tratta di una riproposizione ammodernata del modello leggendario con cui Michael Jordan ha compiuto uno dei suoi gesti più iconici, nella finale con i Lakers.

Anche in questo caso, stiamo parlando di un pezzo fantastico da indossare ma, comunque, l’ammortizzazione Nike Air è garanzia di sicurezza anche nei playground.

JORDAN XXXV BAYOU BOYS

Uno degli aspetti che più attirano l’attenzione degli appassionati del Brand Jordan è sicuramente la capacità di richiamare design e colori “spaziali”.

Questa scarpa, però, va oltre: unisce questo concept con un’ispirazione che affonda le proprie radici nel cuore degli USA e messaggio di fratellanza universale.

Le Jordan XXXV Bayou Boys sono, infatti, ispirate ai bayou della Louisiana, che offrono un habitat diversificato per numerose forme di vita animale e vegetale. Il richiamo a questo ecosistema e alla città di New Orleans, è un chiaro omaggio al nuovo figlioccio di casa Jordan, Zion Williamson.

I richiami metallizzati, i dettagli verde acido e i lacci sgargianti fanno il resto, rendendola una scarpa moderna e di assoluto interesse. Volete anche giocarci? No problem.

I cavi Flightwire, cuciti lungo i lati, si irradiano dal piatto suola Eclipse 2.0, liscio, sagomato e arrotondato per bloccare il piede sulla suola interna e rialzato per offrire stabilità e supporto nei movimenti laterali è garanzia di comoda giocabilità.

Da notare, infine, il caratteristico incavo, utilizzato per ridurre il peso complessivo della scarpa.

JORDAN RETRO 6 DMP

Altra Air Jordan Retro 6, altro modello assolutamente imperdibile.

Il design elegante e sobrio si commenta assolutamente da sè: il quasi total black dell’edizione, misto a dei dettagli bianchi e dorati è una finezza che non può che stuzzicare la fantasia degli appassionati e il gusto dei collezionisti.

Come con gli altri modelli di Air Jordan Retro 6, a rendere unico lo stile di questa scarpa sono i lacci regolabili attraverso l’apposito bottone e la riproposizione calibrata del simbolo Jordan, preponderante ma non ingombrante nel design di una scarpa che ci ha impressionati sin dal momento del suo annuncio.

JORDAN DUB ZERO

Un altro classico riproposto in una nuova, meravigliosa salsa dalla Jordan.

Tra le migliori scarpe da basket Jordan non potevano mancare le magiche Dub Zero, esplicitamente dedicato tanto ai giocatori quanto agli appassionati di sneakers un po’ nostalgici.

Questa edizione, infatti, è stata inizialmente rilasciata nel 2005, e presenta un mix di elementi tipici di mondi diversi: la silhouette decorata è senz’altro un iconico segno di riconoscimento per le sneakers, ma le rifiniture in pelle lucida richiamano chiaramente la tradizione della pallacanestro giocata, soprattutto quella indoor. Modello famosissimo anche per questo: le Jordan Dub Zero sono il primo modello ibrido mai lanciato sul mercato dal brand del jumpman.

JORDAN 11 RETRO

Impossibile per noi chiudere questa carrellata nei ricordi e nei modelli di scarpe da basket Jordan più belli disponibili sul mercato senza citare uno dei modelli epocali, che hanno accompagnato tanti cestisti e tanti appassionati.

Le Jordan Retro 11 sono tra i modelli più riusciti e influenti dell’intera storia del brand, una scarpa che ha ispirato notevolmente anche produzioni successive grazie a un look sobrio ed elegante, una comodità spiccatissima e una giocabilità di assoluto riguardo, dovute tanto all’unità Air-Sole che la pervade a tutta lunghezza quanto alle imbottiture nella linguetta e nel collare che la rendendono morbida e flessibile.

L’alternanza tra tessuti lucidi e tessuti opaci, il design delle stringhe che sembra la naturale prosecuzione dei lacci e il battistrada alto e in risalto sono elementi stilistici in grado di donare alla scarpa l’idea di dinamismo ideale che nelle nostre menti incarna la linea Jordan.

Insomma, un classico senza fine per un brand che non smetterà mai di stuzzicare gli appassionati di tutto il mondo.

AIR JORDAN 1

Infine non possiamo non indicare le Air Jordan 1 tra le più celebri e storiche delle signature firmate da Michael Jordan. Questo modello è rimasto pressoché invariato sin dalla sua prima uscita. Tanto da diventare la scarpa tra le più vendute all’interno di Jordan Brand. Poi è chiaro che ancora oggi esistono diverse varianti, così come ne usciranno in futuro collegate a creator di fama internazionale. Ecco perché è un assoluto must.

Non è semplice scegliere un numero limitato di modelli e di riproposizioni all’interno di una storia complessa e articolata come quella del brand Jordan: noi ci abbiamo provato, con la speranza di aiutare il vostro orientamento in un mondo magico e sconfinato come quello del Jumpman!

