Migliori scarpe da basket 2021: la guida definitiva

Con la crescita della popolarità del basket nel nostro paese, le scarpe da basket sono diventate presto un vero e proprio accessorio di culto, grazie anche alle continue evoluzioni presentate da Nike, Adidas, Jordan, Under Armour, Puma. Non importa se si tratta di mettersi in mostra al campetto, logorarle con gli allenamenti indoor o addirittura sfoggiarle per dei look più arditi, ciascun appassionato si è trovato a chiedersi: qual è la miglior scarpa per me?

Con il numero sempre crescente di giocatori dotati della propria linea di scarpe e con una quantità di modelli sempre più vasta, districarsi nel mercato delle scarpe da basket non è semplice. Proprio per questo, abbiamo deciso di regalarvi questa guida definitiva, comprendente le migliori calzature disponibili, per tutti i gusti, dal play al lungo, tenendo presente un comune denominatore: la qualità.

Migliori scarpe da basket 2021: la lista

Fare una selezione delle migliori scarpe non è stato facile a causa dell’enorme numero di varianti sul mercato, ma abbiamo comunque cercato di scegliere quelle che, per diversi motivi, sono in cima alla lista degli appassionati di pallacanestro e NBA. È il motivo per cui abbiamo inserito le LeBron 18, un must per i giocatori di basket e per gli amanti delle le signature shoes di Lebron James. Non solo loro, però, poiché abbiamo incluso anche altre diverse signature di altri giocatori NBA come Damian Lillard, Joel Embiid, Derrick Rose, Kevin Durant, Kyrie Irving, Stephen Curry, James Harden e Russell Westbrook. Eccovi, quindi, le migliori scarpe da basket in circolazione al momento:

NIKE LEBRON 18

Impossibile non aprire il nostro approfondimento sulle migliori scarpe da basket con una scarpa che porta il nome del giocatore più importante e famoso di questa generazione: le LeBron 18 sono l’ennesimo gioiellino sfornato da Nike sotto l’effigie di LBJ.

Dotate dell’ormai abituale look aggressivo che contraddistingue il fenomeno dei Los Angeles Lakers, sono adatte a voi, qualsiasi sia il vostro stile di gioco: sono infatti leggerissime ma, al contempo, alte a sufficienza da proteggere le vostre articolazioni. Dotate di unità Zoom Air, Max Air, Air Tongue e Knitposite. Un accenno all’ammortizzazione presente sotto il piede che permette al giocatore di avere stabilità durante gli improvvisi e cambi di direzione Il look, inoltre, si commenta da sé: un gioiellino, disponibile peraltro in tre varianti cromatiche.

ADIDAS DAME 7 CHRISTMAS

Edizione speciale di una scarpa da basket che sta diventando una delle preferite in senso assoluto degli appassionati e dei giocatori di tutto il mondo. Come da tradizione, le Adidas Dame si presentano leggere, con una calzata comoda ma ben protetta e con un look in grado di presentarsi aggressivo pur restando piuttosto sobrio. L’edizione natalizia, nello specifico, amplifica quest’ultimo aspetto, scegliendo colori tenui ed eleganti.

Le scarpe sono, inoltre, dotate di ammortizzazione Lightstrike, un’assoluta garanzia per la vostra fluidità di gioco.

JORDAN MAX AURA 2

Non poteva mancare in questa rassegna sulle migliori scarpe da basket un assoluto must per gli appassionati: il brand Jordan.

Il modello Max Aura 2, chiaramente ispirato a due classici assoluti come i modelli Air Jordan 10 e Air Jordan 11. Confortevoli, sobrie e dotate di intersuola in schiuma con unità Air Max nel tallone per un’ammortizzazione ideale, queste scarpe forniscono il giusto mix di caratteristiche tanto per dei semplici amatori quanto per i più esperti.

UNDER ARMOUR EMBIID ONE

In molti la hanno attesa a lungo e, di certo, Under Armour non ha deluso: signori e signori le Embiid One sono delle scarpe da basket davvero interessanti e versatili. Adatte a qualsiasi tipo di stile di gioco e fisicità grazie al design a media altezza, dispongono del giusto mix di ammortizzazione, comfort e leggerezza. In particolare, l’aletta in TPU offre massima stabilità alla parte centrale e laterale del piede e si combina in maniera molto interessante con la soletta in schiuma Micro G, permettendovi di sentirvi sicuri ad ogni gesto compiuto.

ADIDAS D ROSE 11

Undicesima edizione di una scarpa che ha fatto la storia recente delle scarpe da basket in tutto il mondo. Le D Rose, infatti, sono una linea nota e molto venduta, che presenta ormai un look iper riconoscibile anche per i meno esperti. Le buone prestazioni e la sicurezza della scarpa sono garantite dalla tomaia Adizero, dall’ammortizzazione Lightstrike e dal controtallone in TPU.

Le D Rose sono, storicamente, una scarpa leggera e adatta per chi effettua numerosi cambi di direzione. Un assoluto must-have almeno una volta nella vita.

NIKE KD 13

Se, invece, siete dei fan di Kevin Durant e preferite una scarpa leggera e subito confortevole, ecco il modello che fa per voi. Dotate di una linea cromatica iper-riconoscibile e di un’unità Zoom Air a doppio strato, le KD 13 sono consigliatissime per chi cerca una scarpa ben ammortizzata, in grado di lasciare il piede libero e consentirvi di essere fluidi e reattivi in ogni movimento compiuto sul parquet o sui campetti.

ADIDAS HARDEN VOL.4

Ispirate a uno dei giocatori più influenti degli ultimi 10 anni, le Adidas Harden Vol.4 sono delle scarpe da basket di assoluto interesse per svariati motivi. Innanzitutto, come da ottima tradizione Adidas, la linea cromatica è sempre varia e sgargiante. Inoltre, la scarpa è al contempo stabile e leggerissima, oltre che dotata di intersuola Interstrike. La calzata non altissima, infine, consente grande libertà di movimento: scarpa consigliatissima se siete degli esterni estrosi!

JORDAN WESTBROOK ONE TAKE

Air Jordan, Russell Westbrook e uno stile iper riconoscibile ispirato ai design unici della “Why Not?”. Tanto basterebbe a raccontarvi una scarpa che certamente non passa inosservata – in nessuna delle sue versioni cromatiche – ma che di certo fornisce tutte le ottime prestazioni che cercate. I marchi Nike e Air Jordan, in questo senso, sono un’eccellente garanzia.

UNDER ARMOUR CURRY FLOW 8

Non poteva mancare nella nostra rassegna dedicata alle migliori scarpe da basket un modello ispirato a Steph Curry, disponibile in più varianti cromatiche e perfetta per chi cerca una scarpa leggera e adattabile anche ai movimenti più bruschi grazie alla tecnologia UA Flow, ma che sia anche sufficientemente avvolgente grazie alla flessibile piastra Pebax contenuta al suo interno.

La tomaia in UA IntelliKnit, poi, completa l’identikit di una scarpa leggera, traspirante e dalle prestazioni garantite.

NIKE KYRIE 7

Passiamo ora a una scarpa da basket ispirata e brandizzata sulla figura di uno dei più grandi funamboli del parquet dell’ultimo decennio: Kyrie Irving.

Le Kyrie 7 sono perfette per chi ama accelerare sul parquet: leggerissime e flessibili grazie all’unità Zoom Air Turbo. Questa scarpa, dunque, vi permetterà di sentirvi al sicuro pur giocando alla massima velocità. Inoltre è dotato di un collare imbottito, utilissimo a supporto del vostro tendine d’Achille.

Il design, poi, si commenta da sé: aggressivo ed estroso, in ciascuna delle sue tre varianti cromatiche, esattamente come il numero 11 dei Nets.

Dove comprare Scarpe da Basket Online: i negozi

Un altro tema importante è quello dell’effettivo acquisto di una calzatura di questo tipo. Il consiglio principale, ovviamente, è quello di comprare le tue scarpe da basket nei principali negozi online dei rispettivi brand evitando shop online di reselling di dubbia provenienza. Ecco perché le scarpe Nike possono essere tranquillamente acquistate sullo shop online di Nike Italia, così come Under Armour sullo shop ufficiale di UA. Stesso discorso per Adidas, Puma e altri negozi online.

Su Amazon, invece, puoi provare a scovare le offerte del momento, sfruttando le promozioni temporanee che solitamente ti permettono di portare a casa delle scarpe da basket a basso prezzo. Infine, puoi sempre provare con il tuo negozio di fiducia, i quali tendono a rifornirsi direttamente dai principali brand d’abbigliamento sportivi.

Come scegliere le scarpe da basket

È chiaro che prima di acquistare una scarpa online, devi capire esattamente quali sono le tue esigenze. Che tipo di giocatore sei? Qual è la tua posizione in campo? Sei un play? Sei un lungo? Quanti cambi di direzioni fai? Solo dopo aver risposto a queste domande, puoi indirizzarti facilmente alle giuste scarpe da basket per te. Le calzature di cui sopra, infatti, presentano una serie di caratteristiche più o meno differenti per quanto riguarda ammortizzazione, calzatura e mobilità del piede.

Se ti serve maggiore velocità, allora ecco che dovrai valutare le scarpe più basse rispetto a quelle che presentano una calzatura più alta, in protezione della caviglia. Viceversa, avrai maggiore stabilità sul parquet, sacrificando in alcuni casi la mobilità in campo.