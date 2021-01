NBA, parla Steve Clifford: “Abbiamo perso per colpa dei falli”

La prima partita di questo Martin Luther King Day targato NBA ha visto i New York Knicks battere gli Orlando Magic per 91-84. Dopo aver condotto per gran parte della partita, i Knicks si erano fatti rimontare dagli avversari, con il sorpasso dei Magic arrivato a 1:41 dalla fine. Ma in quel momento Randle è salito in cattedra, segnando sei punti e regalando ai suoi la vittoria. Al termine della partita ha parlato con i giornalisti Steve Clifford, head coach di Orlando, che ha così iniziato:

“Il nostro attacco nell’ultimo quarto è andato molto bene. Abbiamo segnato 30 punti contro un’ottima squadra in difesa, quindi non concentriamoci sull’attacco. Abbiamo perso per colpa dei falli. Per colpa di tre nostri falli negli ultimi minuti che hanno condizionato il finale”

Clifford è poi tornato sull’attacco:

“Dopo il primo quarto il nostro attacco era abbastanza buono per vincere. Abbiamo iniziato male, sbagliando troppi tiri. I Knicks hanno una buona difesa e abbiamo perso solo 12 palloni. Abbiamo combattuto, abbiamo lottato e avevamo l’opportunità di vincerla. Nell’ultimo quarto poteva andare diversamente, soprattutto riguardando i falli che abbiamo fatto e che sono stati chiamati. I Knicks hanno tirato 34 liberi, noi 16, e gli arbitri hanno fatto un ottimo lavoro. Dobbiamo migliorare e crescere anche in questo”

Aaron Gordon è stato tra i migliori per i Magic. L’ala di Orlando ha messo a referto 18 punti, 17 rimbalzi e 9 assist, sfiorando così la prima tripla doppia in stagione. L’head coach ha commentato la prestazione del suo giocatore:

“Ha giocato molto intensamente, con molto energia per tutti i minuti in cui è stato sul parquet. Ha preso 17 rimbalzi, Vucevic 14,:i nostri lunghi c’erano oggi contro una squadra molto fisica. Dobbiamo essere dominanti a rimbalzo, e i nostri lunghi stanno facendo il loro lavoro. Gordon ha fatto anche un grande lavoro in difesa su Randle. Gli stiamo chiedendo molto, ma Aaron ci sta ripagando”

Leggi anche:

NBA, stagione finita per Markelle Fultz

Nikola Vucevic diventa il giocatore con più canestri realizzati ai Magic

Mercato NBA, Isaac e Fultz rinnovi d’oro con gli Orlando Magic: i dettagli