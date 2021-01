Bogdan Bogdanovic, fresco di firma con i nuovi ed ambiziosi Atlanta Hawks, è tornato sulla vicenda di mercato NBA che lo ha visto prima finire “temporaneamente” ai Milwaukee Bucks in base ad un accordo definito con i Sacramento Kings, senza aver parlato con il giocatore, ancor prima dell’inizio ufficiale della free agency. Qualcosa che la guardia ha scoperto in maniera casuale:

“Non potevo credere a tutto ciò che stava succedendo, in quel momento non stavo capendo. Niente era in mio potere, davvero. Quando ho visto il tweet sullo scambio con Milwaukee sono impazzito: l’ho scoperto su Twitter. Non è una str*****a. Per questo motivo sono rimasto molto sorpreso. Prima della free agency, ricordo che i Kings mi chiamarono dopo aver parlato con Vlade Divac. Mi dissero: “Vogliamo essere ancora la stessa squadra e ti vogliamo con noi. Sei un pezzo importante. Vogliamo tenerti qui”, tutte quelle storie. Per questo motivo sono rimasto scioccato dalla notizia.”

Tutto ciò ha incrinato irreparabilmente il rapporto di Bogdan Bogdanovic con l’ambiente della franchigia californiana, tanto che ha affermato:

“Quando qualcuno spezza il rapporto di fiducia, da quel momento non puoi più credergli. Penso sia stato un po’ ingiusto perché i Kings non mi hanno nemmeno chiamato, erano le 2 di notte in Serbia quando è trapelata la notizia. Ero confuso. Ricordo di essermi svegliato la mattina seguente e di aver visto esplodere il mio telefono. C’erano diversi messaggi tipo “Cosa sta succedendo? Cos’è successo?” Bla, bla, bla. Poi vedo che sarei stato scambiato per Milwaukee e mi son detto “ma come posso essere scambiato all’improvviso se sono restricted free agent?”

L’epilogo, conosciuto, ha poi portato la guardia ad Atlanta, con Sacramento che alla fine ha deciso di non pareggiare l’offer sheet quadriennale da 72 milioni di dollari. Per buona pace di tutte le parti… tranne dei Bucks. Quest’ultimi puniti per “tampering” dalla lega.

