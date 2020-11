Mercato NBA, Dario Saric rinnova coi Phoenix Suns

Dario Saric ha deciso di rimanere ai Phoenix Suns. Il croato ha firmato un contratto da 27 milioni di dollari per 3 anni. A riportare la notizia è stato Adrian Wojnarowski di ESPN. Saric, l’anno scorso con i Suns è sceso in campo in 66 occasioni viaggiando ad una media di 10.7 punti, 6.2 rimbalzi e 1.9 assist a partita.

Another key, versatile Suns piece locked-in as the franchise tries to make a run back toward the playoffs. https://t.co/208dnWK3Cr

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 23, 2020