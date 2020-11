Mercato NBA, Quinndary Weatherspoon rifirma con San Antonio

I San Antonio Spurs hanno raggiunto un nuovo accordo con Quinndary Weatherspoon. Per il giocatore si tratta di un ritorno alla corte di Gregg Popovich dopo essere sceso in campo in 11 occasioni con la maglia dei texani con cui ha registrato una media di 1.1 punti + 1.0 assist a partita.

Guard Quinndary Weatherspoon is returning to the San Antonio Spurs on a two-way contract, his agent Daniel Hazan tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020

Il classe 1996 è stato selezionato proprio da San Antonio durante il Draft dello scorso anno durante il secondo giro alla quarantanovesima scelta assoluta.

