Mercato NBA, i New York Knicks firmano Elfrid Payton

Dopo aver ‘perso’ Carmelo Anthony, il quale firmerà nelle prossime ore con i Portland Trail Blazers, i New York Knicks non si sono persi d’animo e sono corsi al riparo chiudendo con Elfrid Payton. Il 25enne si è accordato sulla base di un contratto annuale del valore di 5 milioni di dollari. A riportare la notizia ci ha pensato il solito Woj.

Elfrid Payton has agreed to one-year, $5M deal with Knicks, agents Aaron Mintz and Ty Sullivan of @CAA_Basketball tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020