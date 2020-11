Rajon Rondo ha finalmente deciso la sua prossima franchigia: il playmaker giocherà per gli Atlanta Hawks.

Come riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, l’ex-Celtics ha appena firmato un contratto biennale da 15 milioni di dollari con la franchigia della Georgia.

Free agent guard Rajon Rondo has agreed to a two-year, $15M contract with the Atlanta Hawks, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020