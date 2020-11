Mercato NBA, Millsap ritorna ai Nuggets

Paul Millsap ha da poco deciso di prolungare la sua permanenza a Denver. Il veterano dei Nuggets, in Colorado dal 2017, ha firmato un accordo di un anno da circa dieci milioni di dollari, come confermato da Shams Charania di The Athletic.

Free agent Paul Millsap has agreed to a one-year, $10M-plus deal to return to the Denver Nuggets, his agent DeAngelo Simmons tells @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020

Il giocatore farà molto comodo a Denver; nonostante una media poco entusiasmante (11,6 punti, 1,6 assist e 5,7 rimbalzi da titolare), infatti, Millsap è sempre stato in grado di garantire grande leadership e costanza difensiva ad una squadra giovane come i Nuggets.

Considerando le caratteristiche di Jokic, la riconferma del giocatore consente alla squadra di Malone di mantenere un frontcourt equilibrato in vista della prossima stagione.