Mercato NBA, Patrick Patterson ritorna ai Los Angeles Clippers

Niente sorprese per Patrick Paterson: l’ala, infatti, ha deciso di rifirmare con i Los Angeles Clippers. Il giocatore ufficializzerà l’accordo nelle prossime ore con un contratto annuale. Le cifre dell’operazione non sono state rivelante.

Free agent F Patrick Patterson is returning to the Los Angeles Clippers on a one-year deal, his agent Sam Goldfeder of @excelsm_bball tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020