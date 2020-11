Mercato NBA, Derrick Favors saluta i Pelicans: firma con i Jazz!

Bella mossa da parte degli Utah Jazz che si sono aggiudicati Derrick Favors. Il lungo lascia così i New Orleans Pelicans dopo solo una stagione di permanenza. Favors, infatti, ha accettato un triennale da 30 milioni di dollari complessivi con la franchigia di Salt Lake City.

Derrick Favors has agreed to a three-year, $27M deal with the Jazz, per @Tjonesonthenba pic.twitter.com/TbX0uh0WmP

Ora Utah, dopo aver centrato anche il rinnovo di Jordan Clarkson, sta lavorando sulle estensioni di Donovan Mitchell e Rudy Gobert. Da capire, invece, cosa succederà con Mike Conley.

I Pelicans, invece, perdono una pedina importante sotto i tabelloni.

A little something to keep in mind with Derrick Favors leaving the Pelicans for the Jazz:

NOP when Zion and Favors played together: +11.5 net rating

NOP when Zion played without Favors: -5.0 net rating

— Rob Mahoney (@RobMahoney) November 21, 2020