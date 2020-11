Mercato NBA, Kris Dunn agli Atlanta Hawks

Dopo aver accolto Danilo Gallinari nella notte italiana, gli Atlanta Hawks mettono sotto contratto un altro free agent in questo mercato NBA 2020. Kris Dunn ha trovato l’accordo con la franchigia sulla base di un biennale con player option sulla seconda annata. Il valore complessivo del contratto, riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, è di $10 milioni di dollari. Fun fact: gli Hawks hanno ora nel ruolo di point guard due #5 ai Draft 2016 (Dunn) e 2018 (Trae Young).

Free agent guard Kris Dunn has agreed to a two-year, $10M deal with the Atlanta Hawks, sources tell ESPN. Player option on the second year.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020