Mercato NBA, Carmelo Anthony ha deciso: torna ai Portland Trail Blazers

Carmelo Anthony farà di ritorno a Portland. Dopo l’ottima stagione trascorsa in Oregon, il giocatore ha deciso di rifirmare per la squadra guidata da Damian Lillard, nonostante la presenza dei ‘suoi’ New York Knicks. Carmelo, come riportato da Sham Charania, ha voluto mostrare lealtà ai Trail Blazers, i quali gli hanno dato l’opportunità di tornare in NBA proprio nella scorsa annata. Secondo quanto filtra, il nativo di Brooklyn firmerà un contratto annuale, sembra al minimo salariale.

Free agent Carmelo Anthony is finalizing a deal to re-sign with the Portland Trail Blazers, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020

Battuta quindi la concorrenza dei New York Knicks che sembravano aver fatto un pensiero per il ritorno della sua ex stella. Nella scorsa stagione Anthony ha viaggiato con una media di 15.4 punti + 6.3 rimbalzi a partita, tirando con poco meno del 40%

Mercato NBA 2020: tutte le trattative chiuse