Mercato NBA, Jeff Green diretto ai Brooklyn Nets

Man mano che i giorni passano, la free agency sta entrando nel vivo. Anche se quest’annata non sembra offrire molte superstar, diversi role players, giocatori pronti a dare una mano dalla panchina, si stanno muovendo in queste ore.

Uno di questi free agent con esperienza è Jeff Green. L’ex-Georgetown ha da poco firmato un accordo con i Brooklyn Nets, come riportato da Shams Charania di ESPN.

Free agent Jeff Green has agreed to a deal with the Brooklyn Nets, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020