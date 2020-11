Anche Jae Crowder ha trovato una sua sistemazione. Dopo la notizia dell’arrivo di Avery Bradley ai Miami Heat, l’ala ha reso noto il suo accordo con i Phoenix Suns sulla base di un contratto triennale da 30 milioni di dollari complessivi. Con l’ennesimo pezzo inserito a roster, la compagine dell’Arizona si candida fortemente per un posto ai Playoff 2021 ad Ovest.

Free agent Jae Crowder has agreed to a three-year deal with the Phoenix Suns, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020