Mercato NBA, Bobby Portis ai Milwaukee Bucks con un biennale

Non ha impiegato troppo tempo per trovare una nuova sistemazione il buon Bobby Portis. Il giocatore, infatti, nelle scorse ore si era ritrovato disponibile sul mercato dei free agent dopo la decisione dei New York Knicks di non esercitare la team option presente sul suo contratto. Ebbene, il lungo – costretto a testare la free agency – ha trovato nei Milwaukee Bucks la sua nuova casa. Secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, Portis si sarebbe accordato con la franchigia del Wisconsin sulla base di un contratto biennale, con il secondo anno in player option. Non sono state rese note le cifre del suo passaggio ai Bucks.

Bobby Portis is joining Milwaukee on a two-year deal, with a player option in the second season, sources said. Bucks receive a major frontcourt addition, and Portis has opportunity to play key role on a title contender. https://t.co/fr5SKO501u — Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020

Nell’ultima stagione tra le fila dei Knicks, Portis ha viaggiato con una media di 10.1 punti + 5.1 rimbalzi in 21.1 minuti di permanenza sul parquet, tirando con il 45% dal campo e il 35.8% da oltre l’arco.

