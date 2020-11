I media statunitensi hanno confermato: Joe Biden è il prossimo Presidente degli Stati Uniti d’America. Dopo la conferma della Pennsylvania, infatti, Biden ha raggiunto i grandi elettori necessari per la conquista della Casa Bianca. La prima testata ad aver annunciato la sua vittoria è stata la CNN. Subito dopo sono arrivate tutte le altre, così come il New York Times che in queste ore sta titolando “Biden Beats Trump”.

Il tamtam della notizia ha scatenato, come ovvio, i social network anche dei giocatori NBA, i quali si sono esposti in maniera chiara a favore del democratico. Su Twitter sono arrivate quindi le reazioni degli addetti ai lavori della lega, a partite da LeBron James, il quale ha postato un meme che ritrate un Joe Biden versione LeBron James mentre stoppa Donald Trump nei panni di Iguodala in un’azione famosa contro i Golden State Warriors.

Di seguito tutte le altre reaction.

LeBron James

Come già accennato sopra, il tweet di LeBron è andato subito virale su Twitter.

Tobias Harris

La contea di Philadelphia è stata decisiva per la determinazione della conquista della Pennsylvania per Joe Biden. Tobias Harris ha twittato con emoj chiare.

😎😎😎😎 — Tobias Harris (@tobias31) November 7, 2020

Trae Young

In Georgia, Trae Young, dopo aver donato più di 50 pasti ai volontari che conteggiavano i voti nello stato della Georgia, ha esclamato “46esimo Presidente”, con una gif molto particolare, stile USA.

https://twitter.com/TheTraeYoung/status/1325127197607120897

Shaun Livingston

L’ex play dei Golden State Warriors ha invece fatto i complimenti a Presidente e Vicepresidente: “Congratulazioni al presidente / Vicepresidente Joe Biden e Kamala Harris!! C’è tanto lavoro da fare, ma la cosa più importante è avere più pace e amore!!”

Congrats to to the next President/VP Joe Biden and Kamala Harris!! More work to be done but more importantly MORE PEACE and LOVE!! — Shaun Livingston (@ShaunLivingston) November 7, 2020

Kyle Lowry

Laconico il messaggio dell’attuale play dei Toronto Raptors: “I vostri voti contano!!”

YOUR VOTE COUNTS!!!! — Kyle Lowry (@Klow7) November 7, 2020

Donovan Mitchell

Anche Donovan ha voluto fare i complimenti a Kamala Harris, la prima donna a ricoprire il ruolo di vicepresidente degli Stati Uniti d’America.

Congratulations to @KamalaHarris for making history 🙏🏾🙏🏾 keep leading and inspiring!! https://t.co/s2JkqmTn5T — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) November 7, 2020

LeBron James

Ancora LeBron che ha voluto riprendere una famosa espressione di Donal Trump in uno dei suo programmi televisivi: “Sei licenziato!”