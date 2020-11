Mercato NBA, i Milwaukee Bucks interessati a Victor Oladipo

Secondo quanto riportato dal giornalista di ESPN Zach Lowe, i Milwaukee Bucks sarebbero interessati alla guardia dei Pacers Victor Oladipo.

Nonostante i Bucks abbiano mostrato interesse, per il momento non c’è stato alcun colloquio significativo con i Pacers. Secondo quanto riferito, anche altre squadre NBA sarebbero pronte all’assalto ad Oladipo, il quale, a più riprese, avrebbe fatto intendere la possibilità di lasciare Indiana.

Oladipo, lo ricordiamo, ha subito una rottura del tendine del quadricipite femorale nel gennaio 2019, infortunio che lo ha costretto a restare fuori dal campo per più di un anno. Al suo ritorno in campo lo scorso gennaio, il giocatore ha mostrato sprazzi del suo talento, mantenendo medie di 14.5 punti, 3.9 rimbalzi e 2.9 assist in 19 partite.

Il due volte All-Star guadagnerà più di 21 milioni di dollari durante la stagione 2020-2021, prima di diventare free agent.

