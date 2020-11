Mercato NBA, Buddy Hield non vuole rimanere a Sacramento

La California sta vivendo un momento d’oro per quanto riguarda il basket. Basti pensare alle due franchigie di Los Angeles, Lakers e Clippers, che sono al momento due dei migliori team nella Lega. Non possiamo non citare i Golden State Warriors, che fino all’anno scorso dominavano letteralmente la NBA e sembra che l’anno prossimo (ri)proveranno a tornare a vincere. L’unica squadra che ancora fatica a venir fuori è Sacramento. Idee poche, anche abbastanza confuse per la franchigia californiana che deve affrontare una offseason delicata tra il (lontano) rinnovo di Bogdanovic e il malcontento di Buddy Hield.

Il giocatore, infatti, sembra non voler più rimanere ai Kings a causa di alcune incomprensioni con coach Luke Walton. Sacramento, però, non vuole dar via un giocatore che, peraltro, è stato rinnovato a cifre folli (quasi 100 milioni per 4 anni). Il front office californiano si è quindi dato da fare per provare a regalare ad Hield una sua vecchia conoscenza, assumendo Alvin Gentry all’interno del coaching staff.

Basterà questa mossa per ricucire un rapporto difficile? Le prossime settimane saranno decisive. Ancora una volta, a Sacramento, regna la confusione.

