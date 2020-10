NBA, Draymond Green presente al Pro Day di Anthony Edwards

Anthony Edwards, uno dei prospetti migliori del Draft 2020, è stato protagonista di un pro day sponsorizzato dalla sua agenzia, Klutch Sports, e tra i vari giocatori presenti a vederlo, era presente Draymond Green, rappresentato dall’agenzia.

Edwards finirà molto probabilmente tra le prime tre scelte di quest’anno, e ha mostrato il suo atletismo davanti a un gruppo di stelle NBA, formato oltre che da Green, anche da LeBron James, Anthony Davis, Trae Young, e il famosissimo rapper statunitense Quavo.

Il giocatore è stato raggiunto da un’altra possibile scelta al draft, Tyrese Maxey, e gli allenamenti del duo sono stati mandati sulla televisione nazionale, tramite ESPN2.

La maggior parte dei rumor, indica i Minnesota Timberwolves interessati a Edwards. I T-Wolves sono in possesso della prima scelta, e se non dovessero scambiarla in cambio di qualche giocatore già pronto da affiancare a Karl-Anthony Towns e D’Angelo Russell, probabilmente Edwards sarebbe uno dei migliori giocatori su cui puntare.

Per quanto riguarda la presenza di Draymond Green invece, nonostante il giovane non abbia le caratteristiche migliori per inserirsi nel gioco dei Warriors, Golden State sembra intenzionata a guardarsi intorno e a non perdersi nulla.

La squadra guidata da Steve Kerr, sembra più intenzionata a mettere le mani su James Wiseman, centro atletico e dalle grandi capacità difensive, che andrebbe a tappare il buco nella formazione della banda di Curry. A meno che non dovessero scambiare la seconda scelta per un giocatore in grado di aiutare i Warriors a prendere subito l’anello.

Leggi anche:

NBA, i Trail Blazers celebrano l’Oregon con le nuove divise

Mercato NBA, i Rockets escludono qualsiasi scambio per Harden

NBA, Klay Thompson: “Il CBD mi ha aiutato nel recupero dall’infortunio”