NBA, i Trail Blazers celebrano l’Oregon con le nuove divise

I Portland Trail Blazers vogliono celebrare l’Oregon e la bellezza dei suoi panorami con le loro nuove divise. Durante la scorsa serata, la squadra ha infatti rivelato la nuova maglia, il cui colore principale sarà un marrone molto scuro, condito da diverse strisce di colori diversi, a rappresentare le diverse aree dello Stato.

Our 2020-21 uniform celebrates the unique beauty of Oregon’s landscape as well as acknowledging & honoring the tribal nations throughout what is now considered Oregon who have called this land their home from the beginning.

Take a closer look: https://t.co/rDbfOWf2In pic.twitter.com/j7fKjOGA3w

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) October 29, 2020