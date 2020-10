Mercato NBA, i New York Knicks all’assalto di Fred VanVleet

I New York Knicks, ormai in una fase di rebuild perenne, si avviano verso un’altra offseason alla ricerca della svolta.

Il nome più gettonato per questa free agency sembrava essere quello di Chris Paul (apparentemente destinato a lasciare OKC), ma la pista sembra essersi progressivamente raffreddata, anche per la necessità di effettuare una trade e di mantenere un contratto oneroso come quello di CP3; a questo punto, la ricerca di un playmaker in grado di gestire l’attacco Knicks potrebbe indirizzarsi verso Victor Oladipo (in rotta con Indiana) o Fred VanVleet, al termine del suo contratto con i Raptors.

Stefan Bondy di New York Daily News riporta l’interesse della squadra newyorkese per quest’ultimo nome, non dimenticando di sottolineare un dettaglio non trascurabile, ovvero la volontà della franchigia canadese di ri-avere con sé il suo numero #23. Le cifre stimate (per quanto riguarda l’offerta dei Raptors) si aggirano intorno ai 20 milioni di dollari annuali; New York sarebbe quindi obbligata ad offrire un contratto tutt’altro che economico.

Se da una parte Vanvleet ha dimostrato di poter essere un titolare NBA più che rispettabile (con 17,6 punti e 6,6 assist di media), è difficile credere che possa cambiare da solo le sorti del club della Grande Mela, da anni in evidente difficoltà; i Knicks potrebbero pentirsi amaramente di investimenti troppo azzardati in questo periodo di non attività, soprattutto considerando la qualità decisamente più elevata della free agency 2021 (in cui spicca il nome di Giannis Antetokounmpo).

Anche considerando l’ingaggio di Tom Thibodeau, la strada per una delle squadre più famose della lega rimane in salita: tra giovani ancora poco pronti al grande palcoscenico del Madison Square Garden, disordini interni e risultati decisamente poco esaltanti, il lavoro per Leon Rose è ancora tanto.

