NBA, Donovan Mitchell suona la carica per Utah: “Siamo solo all’inizio”

Dopo essere stato sconfitto dai Denver Nuggets al primo turno dei playoff NBA, Donovan Mitchell ha voluto mandare un messaggio al resto della lega:

“So quello che posso offrire alla squadra. Conosco il motivo per cui ho lavorato duro e sono consapevole di quanto questa squadra si sia allenata duramente ogni giorno. Questo è solo l’inizio per noi.”

Mitchell ha disputato degli eccellenti playoff. I suoi Jazz, dopo essere stati in vantaggio per 3-1, hanno subito la rimonta dei Nuggets grazie alle prestazioni di Jamal Murray e Nikola Jokic. Mitchell, dal canto suo, ha realizzato 51 punti in Gara 4, di cui 18 solo nell’ultimo quarto, 44 punti in Gara 6 e addirittura 57 in Gara 1. Numeri che fanno impallidire e, soprattutto, ben sperare in vista dalla prossima annata.

Nelle 69 apparizioni in regular season ha mantenuto medie di 24.0 punti, con una percentuale di 44.9 dal campo, 4.4 rimbalzi, 4.3 assist e 1.0 palle rubate in 34.3 minuti di permanenza in campo.

Ci sono tutti gli ingredienti per ripetere una stagione positiva, magari puntando a qualcosa di ancor più importante.

