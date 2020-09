NBA, Memphis Grizzlies: Darko Rajakovic nuovo assistente allenatore

La stagione dei Memphis Grizzlies non si è conclusa nel migliore dei modi, con un record di 34-39 infatti, nella bolla di Orlando, non sono riusciti a proseguire il loro cammino stagionale nei playoff.

Nonostante siano stati i primi esclusi però la stagione, per più di un tifoso, non può essere considerata negativa: la nota lieta infatti ha un nome, un cognome e pure un soprannome: Temetrius Jamel “Ja” Morant.

Il rookie, da poco incoronato con il premio di NBA Rookie Of The Year ha mostrato di avere tutte le carte in regola per sedersi al tavolo degli All Star e la dirigenza di Memphis pare puntare forte sul suo talento.

Il processo di ricostruzione della squadra, che passa da lui e da Jaren Jackson su tutti, non può non comprendere anche la panchina però, dove la franchigia ha appena dichiarato di aver sostituito Neven Spahija con Darko Rajakovic.

Il serbo arriva da un’analoga esperienza in Arizona, sulla panchina dei Phoenix Suns.

L’ex Spahija, ex Maccabi Tel-Aviv, ha invece optato per un ritorno in Europa.

Il processo di ricostruzione a Memphis pare davvero iniziare a dare i suoi frutti, vedremo quanto e quali saranno i risultati nella prossime stagioni.

