NBA, CJ McCollum sta giocando con una frattura alla schiena

CJ McCollum è pronto a scommettere il proprio corpo pur di portare i Portland Trail Blazers ai playoff. La guardia e stella della squadra, ha giocato con una frattura composta alla schiena sia contro i Denver Nuggets che contro i Dallas Mavericks ieri notte.

McCollum ha comunque mantenuto una buona media di 17.7 punti a partita per le ultime tre partite e, anche se ha faticato contro i Mavericks, ha comunque messo in campo qualche punto e assist decisivo. Portland ha potuto ottenere un vantaggio di tre punti e avviarsi alla vittoria proprio grazie a due liberi del giocatore, messi a segno. La partita del ventottenne è poi finita con 8 punti e solo un 2 su 14 dal campo, statistica che però ha bisogno di un’altra lettura dopo la notizia dell’infortunio.

Non si sa ancora quale sia la gravità dell’infortunio e quale sarà la strada che sceglieranno i Trail Blazers in merito a questo imprevisto, ciò che è certo, è che dovranno fare di tutto per non forzare la seconda metà del loro duo vincente. La notizia positiva è che l’ultima vittoria, in cui Lillard ha fatto il lavoro di entrambi, ha portato la squadra all’ottavo posto superando i Memphis Grizzlies.

Portland potrà assicurarsi il posto in classifica e l’accesso al play-in con una vittoria contro i Brooklyn Nets il prossimo giovedì, e bisognerà vedere se il coach deciderà di lasciare in panchina o addirittura a riposo, un giocatore fondamentale come McCollum.

Leggi anche:

Risultati NBA, 61 punti e vittoria per Lillard, bene Spurs e Suns

Damian Lillard ne fa 61 e tiene aperta la porta per i playoff NBA

NBA, Giannis Antetokounmpo perde la testa e viene espulso