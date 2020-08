NBA, Nikola Jokic sui Jazz: “Sarà una serie molto interessante”

I Denver Nuggets affronteranno al primo turno dei playoff gli Utah Jazz. La stella dei Nuggets Nikola Jokic non vede l’ora di disputare questa sfida e si è così espresso a Johnny Askounis di Eurohoops.net:

“È davvero un ottimo matchup. Le partite tra noi e loro sono sempre state molto combattute. Sarà una serie molto interessante. Loro hanno diverse soluzioni offensive. Il nostro obiettivo sarà quello di cercare di contenerli.”

Inoltre secondo l’opinione di Jokic, sarà anche una sfida molto divertente:

“Penso che sarà una serie divertente e piacevole. Sicuramente piacerà molto anche a voi telespettatori.”

Denver viene da due sconfitte consecutive, tra cui quella contro i Los Angeles Clippers per 124-111. In questo modo i Nuggets hanno comunque messo in cascina il terzo posto nella Western Conference. C’è un bel precedente contro la compagine di Salt Lake City: nelle tre partite finora disputate in regular season, Denver ha sempre vinto.

Sicuramente il fattore determinante di questa serie sarà proprio Jokic. La star dei Nuggets dovrà vedersela contro il centro dei Jazz nonché All-Star Rudy Gubert, in un duello che promette scintille. Nonostante Denver sulla carta sia avvantaggiata, la serie sarà una delle più combattute.

